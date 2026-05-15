Monrosi analiza las elecciones andaluzas: "Creo que la mayoría absoluta de Juanma Moreno está en riesgo por la crisis sanitaria"

"Atisbo que el clamor por el colapso de la sanidad pública sigue absolutamente vigente. Todo el mundo habla de la sanidad pública y del desastre sanitario que, entre otras cosas, implicó el fallo en los cribados del cáncer de mama", revela el periodista tras haber estado toda una semana en Andalucía.

El periodista andaluz, José Enrique Monrosi, de elDiario.es, que acaba de llegar de Sevilla y de estar allí toda la semana, tiene algunas impresiones e informaciones sobre la campaña andaluza, que finaliza este viernes 15 de mayo. Las encuestas pronostican una mayoría de derechas muy claramente, pero no sabemos si Juanma Moreno conseguirá o no su ansiada mayoría absoluta.

Según el periodista, "atisbo que el clamor por el colapso de la sanidad pública sigue absolutamente vigente. Todo el mundo habla de la sanidad pública, todo el mundo habla del desastre sanitario que, entre otras cosas, implicó el fallo en los cribados del cáncer de mama, aunque, es verdad, "poca gente tiene expectativas de cambio".

Por tanto, "y es información directa de las últimas horas", apunta Monrosi, "sí creo que la mayoría absoluta de Juanma Moreno está en riesgo por la crisis. No la tienen ganada". Y en ese sentido, añade el periodista, "lo que están señalando los sondeos internos de los partidos en las últimas horas es el ascenso de Adelante Andalucía, un partido que puede ser una candidatura clave para la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno".

Por otro lado, y con respecto al PSOE Andalucia, "me he encontrado con un partido absolutamente de brazos caídos; y en las filas socialistas se espera que la debacle puede ser aún mayor de la que han señalado las encuestas hasta ahora", revela el periodista, ante la sorpresa y el apunte de Antonio García Ferreras: "Me cuesta tanto ver que el PSOE andaluz esté por debajo del resultado de Juan Espadas, que ha sido el mínimo histórico".

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