Baltasar Garzón responde a Miguel Ángel Rodríguez: "Podemos mentir todos, con el pelo blanco o sin él"

Baltasar Garzón analiza en este vídeo el juicio al fiscal general y la declaración de Miguel Ángel Rodríguez: "Decir 'como soy periodista puedo decir lo que me da la gana' atenta contra los principios del periodismo más básico".

Baltasar Garzón ha estado hoy en el plató de El Intermedio para analizar el juicio al fiscal general del Estado, a falta de que mañana quede visto para sentencia.

Uno de los puntos más controvertidos de la instrucción es la apreciación del juez Hurtado en sus conclusiones, donde aseguraba que la filtración del email del abogado de González Amador había sido ordenada por Moncloa. "También podía decir que había bajado en un globo", comenta Garzón, que recuerda que tres magistrados "dijeron que no había un solo elemento para afirmar que había sido así".

Respecto a la filtración de los correos, Garzón asegura que no hay revelación de secretos por parte de García Ortiz "porque ya estaban publicados".

Lo que Baltasar Garzón considera "inaceptable" es el comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez, "sobre lo que es ser periodista y tener el pelo blanco". En este sentido, el exmagistrado afirma rotundo que "podemos mentir todos, con el pelo blanco o sin el pelo blanco".

Garzón también se muestra contrario a la afirmación de "como soy periodista puedo decir lo que me da la gana", pues en su opinión "atenta contra los principios del periodismo más básico".

