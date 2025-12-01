La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA anuncia que interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil: "Me acusan de abandonar a mi padre por política"

¿Qué ha dicho? Rosa Álvarez asegura ser víctima de una "cacería" y critica el nombramiento de Fernando Pastor como portavoz del PP valenciano: "fue el que nos llamó víctimas VIP, víctimas con derecho a roce con la Casa Real, no se puede ser más miserable".

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, anuncia que denunciará ante la Guardia Civil los mensajes que le han hecho llegar dentro de lo que denuncia como una "cacería brutal" contra su persona. En 'Al Rojo Vivo', Álvarez denuncia que este fin de semana ha sufrido un acoso "infame", llegando a leer que ha "abandonado" a su padre "por política".

"Aunque hubiese sido por política mi padre seguiría igual de muerto por las mismas negligencias, por la misma gestión dolosa que realizaron. Son miserables que lanzan la piedra y hacen que otros nos las arrojen", lamenta Álvarez. Antes, ha criticado el nombramiento de Fernando Pastor como nuevo portavoz del PP valenciano, alguien que les llegó a llamar "víctimas VIP, víctimas con derecho a roce con la Casa Real".

"No se puede ser más miserable", denuncia Álvarez, que cree que hay quien "tira la piedra" y otros "la recogen y la tiran" contra las víctimas. "Lo voy a denunciar en la Guardia Civil esto está siendo una cacería brutal contra mi persona. Los ataques están yendo a más", lamenta.

