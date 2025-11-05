Mónica García arremete contra el novio de Ayuso por su frase de "o me voy de España o me suicido": "Es de una frivolidad imperdonable"

Los detalles La ministra de Sanidad analiza en Al Rojo Vivo las declaraciones ante el Supremo de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta, en el juicio contra el fiscal general del Estado.

Este martes, 4 de noviembre, González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, declaraba ante el Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también lo hizo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante toda su testifical, González Amador se presentó como un ciudadano "destruido" por la filtración del correo: "Me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido", dijo entre evidentes gestos de indignación.

Tras escuchar un extracto de esta declaración, la ministra de Sanidad, Mónica García, confiesa que para nada le sorprende esta estrategia de "victimismo" porque "es la misma declaración de estrategia que lleva haciendo el PP, incluida la propia Ayuso": "Es curioso que señale al fiscal general y no a Miguel Ángel Rodríguez que es el que difundió primero el bulo y que además lo ha confesado".

Pero la ministra de Sanidad quiere hacer hincapié en la frase que utilizó González Amador en su defensa, esa de "o me voy de España o me suicido": "Esa especie de amenaza o de chantaje usando el suicidio me parece de irresponsabilidad y de una frivolidad imperdonables", critica contundente.

Además, señala García el hecho de que González Amador y Ayuso nos quieran convencer de que ha habido una "conspiración" contra ellos: "Ustedes no son víctimas de nada", subraya. "Y si acaso lo son, lo son de sus propios errores y actos", afirma García, apuntando también a Miguel Ángel Rodríguez tras escuchar algunas declaraciones sobre su testifical.

"Ni usted es periodista ni notario. Es un mentiroso. Por esa deducción lógica que él hace, entiendo que el bulo que difundió también tenía el visto bueno de la señora Ayuso. Todo lo que ha ido difamando el señor Miguel Ángel Rodríguez tiene el visto bueno de Ayuso, por lo que es ella quien ha difundido los bulos", asegura la ministra, concluyendo de forma tajante que "el señor González Amador sale a la palestra pública porque el señor Miguel Ángel Rodríguez filtra un bulo".

"Estamos viendo a un confeso mentiroso y a un confeso defraudador, y ¿la culpa la tenemos todos los demás? Esto es una sinvergonzonería", remata García.

