Este 9 de octubre, se celebraba en el Congreso de los Diputados la presentación del informe 'Still we Dream: niñas y jóvenes en situaciones de conflicto' bajo el lema 'Unite for Peace', con motivo del Día Internacional de la Niña. Sin embargo, una diputada de Vox, Blanca Armario, aprovechó su turno para cargar contra el Gobierno.

"En nuestro país el socialismo y el comunismo coquetean con el islam más radical, culpable de que ahora los directores de los centros educativos tengan que recomendar a las alumnas que no acudan con una falda, ya que han instalado un centro de inmigrantes al lado", aseguró la diputada.

Además, añadió Armario que "en este país se deja caer en el olvido a muchas niñas y mujeres asesinadas por ETA y se borran sus nombres con la Ley de memoria, que diría yo, selectiva".

Antes estas palabras, la periodista de Atresmedia Mónica Carrillo, presentadora de los Informativos de Antena 3, no dudó en responderla: "Ojalá haber aprovechado su turno y este micrófono para reivindicar realmente el tema que habíamos venido a tratar", aseguraba Carrillo. En el vídeo podemos ver al completo la intervención.