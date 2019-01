La inapelable respuesta de Llapart al ataque racista al empleado de una tienda: "Políticos, tengan cuidado con lo que dicen porque la sociedad necesita acabar con estos mensajes"

"Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan se quitan", así se dirigía una mujer al empleado de una tienda de electrónica en Madrid. Se trata de una agresión racista que la organización Es Racismo ya ha denunciado.

Además, la mujer hace referencia al expresidente francés Nicolas Sarkozy y asegura que aquí, como en Francia, "con la mierda de musulmanes los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan".

En referencia a este episodio, María Llapart ha despedido Al Rojo Vivo con un mensaje muy contundente: "Señores políticos, tengan cuidado con lo que dicen porque la sociedad necesita acabar con estos mensajes racistas tan lamentables".