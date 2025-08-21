Ahora

Planes de prevención

Miguel Ángel Soto (Greenpeace) critica la falta de prevención contra incendios: "Parece que vivimos a golpe de desastre"

El portavoz de Greenpeace ha indicado que la oleada de incendios forestales que está viviendo España este verano seguramente sirva para que nos acordemos de que "jugar con el riesgo es jugar a la ruleta rusa".

Miguel Ángel Soto (Greenpeace) critica la falta de prevención contra incendios: "Parece que vivimos a golpe de desastre"

Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, ha explicado que las comunidades autónomas están obligadas a identificar zonas de alto riesgo de incendio forestal e implementar planes preventivos.

"Todo ello necesita de una mayor coordinación que está a la espera de la aprobación por parte del Gobierno", ha indicado, señalando que esta sigue siendo una asignatura pendiente.

De hecho, desde Greenpeace han hecho llegar la preocupación que tienen al contemplar que, existiendo directrices, las comunidades o los ayuntamientos no responden "o dan listados incompletos".

"La percepción es que existe una legislación, pero la política preventiva vive del riesgo", ha confesado, añadiendo que tras lo ocurrido este verano es probable que veamos a un gran número de municipios identificando sus zonas.

"Parece que vivimos a golpe de desastre", ha lamentado, reconociendo que cree que este año seguramente sirva para que nos acordemos de que "jugar con el riesgo es jugar a la ruleta rusa".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | España, en llamas: el viento complica la extinción del incendio de Jarilla (Cáceres) y de varios focos activos en el norte
  2. El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella responde: "Los que no aportan, que se aparten"
  3. Bombardeos a cada hora en la Ciudad de Gaza mientras Israel prepara la invasión
  4. La Policía de Brasil denuncia a Bolsonaro por obstruir el juicio sobre su intento de golpe de Estado
  5. Un hombre es detenido en Los Palacios (Sevilla) tras haber provocado un incendio en un bar porque no tenían mayonesa
  6. Dos ejemplares de 'dragón azul' obligan a cerrar las playas de Guardamar, en Alicante