Miguel Ángel Soto (Greenpeace) critica la falta de prevención contra incendios: "Parece que vivimos a golpe de desastre"

El portavoz de Greenpeace ha indicado que la oleada de incendios forestales que está viviendo España este verano seguramente sirva para que nos acordemos de que "jugar con el riesgo es jugar a la ruleta rusa".

Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, ha explicado que las comunidades autónomas están obligadas a identificar zonas de alto riesgo de incendio forestal e implementar planes preventivos.

"Todo ello necesita de una mayor coordinación que está a la espera de la aprobación por parte del Gobierno", ha indicado, señalando que esta sigue siendo una asignatura pendiente.

De hecho, desde Greenpeace han hecho llegar la preocupación que tienen al contemplar que, existiendo directrices, las comunidades o los ayuntamientos no responden "o dan listados incompletos".

"La percepción es que existe una legislación, pero la política preventiva vive del riesgo", ha confesado, añadiendo que tras lo ocurrido este verano es probable que veamos a un gran número de municipios identificando sus zonas.

"Parece que vivimos a golpe de desastre", ha lamentado, reconociendo que cree que este año seguramente sirva para que nos acordemos de que "jugar con el riesgo es jugar a la ruleta rusa".