Como parte del acuerdo de investidura, PSOE y ERC han pactado el traspaso integral de Rodalies a Cataluña. La ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, había asegurado en varias ocasiones que esta cesión no tenía encaje legal, pero, preguntada ahora al respecto por Al Rojo Vivo, defiende que sí lo tiene y sostiene que no incurre en "ninguna contradicción".

"Mantengo lo que dije: la red de infraestructuras de carácter y de interés general como norma no se puede transferir", señala la titular de Transportes, que no obstante argumenta que la ley del sector ferroviario sí prevé que en los tramos por los que solo circulan las cercanías, "sí que puede haber un acuerdo de cesión": "No es algo nuevo, ya se había hecho en Cataluña con un tramo en concreto, con el tramo de Lleida-La Pobla", añade.

"Lo que hacemos con este acuerdo que hemos alcanzado con ERC es culminar un traspaso de las Rodalies que ya se había producido", argumenta la ministra, que insiste en que la ley del sector ferroviario "expresamente dice que en aquellos casos donde los tramos de una vía solo se utilicen con carácter exclusivo para dar servicio a la circulación dentro de la comunidad autónoma, en este caso Rodalies, se puede hacer la transferencia".

La Constitución, reitera la ministra, "dice que como norma la red de infraestructuras de interés general no se puede acometer", pero "también se establece que en aquellos tramos en los que esa explotación solo corresponde a servicios en exclusiva de la comunidad autónoma se puede hacer la cesión de esos tramos". "Lo que estamos haciendo es precisamente desarrollar esa posibilidad", resume.

Además, Sánchez reivindica la creación de Rodalies Catalunya, la nueva empresa contemplada en el acuerdo con Esquerra, que "será un sistema de gobernanza compartida con participación y representación paritaria por parte del Govern de la Generalitat y del Gobierno de España". ¿Qué institución será la titular de las vías? "En el acuerdo queda expresamente claro: en esos tramos la cesión se produce al Govern de la Generalitat, pero en cualquier caso constituimos esa empresa participada al 50%", responde.

"Tanto se cumplimenta lo que dice la Constitución como también se aplica y se desarrolla lo que dice la ley del sector ferroviario", insiste Sánchez, que zanja: "Ninguna contradicción en esos términos, es una cuestión técnica, compleja, pero esa posibilidad ya existía y lo que hacemos ahora es desarrollarla". En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver su argumentación y también la hemeroteca con las intervenciones en las que la que la ministra de Transportes negaba que el traspaso tuviera encaje legal.