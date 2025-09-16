Miguel Sebastián se muestra a favor del boicot a Israel: "Hay que hacerlo con todas las consecuencias"

El economista ha reconocido que cree que está justificado que se impida a Israel participar en competiciones deportivas, musicales o culturales. "Es un mensaje para la población", ha señalado, destacando que se trata de un proceso largo.

El economista ha recordado que una gran parte de la población israelí apoya a Netanyahu, por lo que este es uno de los pocos costes que pueden tener para que noten que "su país no es querido en las competiciones". "Es un mensaje para la población", ha destacado.

De esta forma, se ha mostrado a favor de la postura que está adoptando España, negándose a participar en Eurovisión si está Israel. Unas medidas que ha advertido que hay que llevar a cabo "con todas las consecuencias". "Es un proceso largo, pero hay que empezar con algo", ha indicado.

En cuanto a si debe España participar en el mundial de ciclismo en Ruanda si hay un equipo israelí, Miguel Sebastián ha explicado que cree que debería coordinarse con otros países para dar una respuesta porque "por sí solos no hacemos nada". Por ejemplo, ha recalcado que en Eurovisión ya hay un movimiento.