Miguel Sebastián, del balance anual de Sánchez: "Ha sacado lo mejor que tiene, que es mucho en economía y empleo"

Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analiza el dato del PIB del tercer trimestre del año: "Ha sido como se esperaba, un 0,8% y un 3,3%, pero claro, es el tercer trimestre, no quiere decir que vaya a acabar el año creciendo un 3,3% la economía española". "Nos queda el cuarto trimestre, que es el más flojo, y queda el impacto de la DANA", explica el experto, que detalla que "se estima que será de un 0,4%": "Esto hará bajar la tasa anual al 3%".

"Es verdad que la inversión ha caído, pero ha sido en construcción, si la quitas, la inversión productiva ha aumentado", destaca Miguel Sebastián, que afirma que, "en ese sentido, no es tan malo como se está diciendo". Por otro lado, Miguel Sebastián analiza la intervención del presidente del Gobierno en donde ha hecho un balance económico del año: "Ha sacado lo mejor que tiene, que es mucho en materia económica y de crecimiento de empleo".

"Me gusta que haya sacado que ha mejorado el índice del IBI, que casi nadie habla de ello", destaca el experto, que, sin embargo, lamenta que "no ha hecho menciones a los temas que siguen preocupando a los economistas" como es "el modelo productivo": "Aunque se han hecho cosas, todavía queda por hacer". Por otro lado, Miguel Sebastián destaca que le ha gustado que Pedro Sánchez haya reconocido que "el tema del vehículo eléctrico no está funcionando", algo que el propio experto confiesa no saber a qué se debe que España "sea uno de los países de Europa que va más retrasado".

"Me gusta que haya mencionado que ha aumentado la participación de los salarios en el PIB, en concreto, el salario por persona ha aumentado un 4,8%, lo cual es muy razonable porque está recuperando la pérdida de poder adquisitivo que hubo durante la inflación", destaca el experto, que afirma que "el modelo ha funcionado".