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Miguel Sebastián analiza el panorama del petróleo: "No solo el Gobierno, también la UE debe aclarar su mensaje"

En Al Rojo Vivo, el profesor de la Universidad Complutense analiza la sucesión de mensajes contradictorios sobre el petróleo y critica con dureza las recomendaciones sobre el transporte aéreo: "Decir que se compren ya billetes de avión por si suben los precios es un sinsentido".

Miguel Sebastián analiza el panorama del petróleo: "No solo el Gobierno, también la UE debe aclarar su mensaje"

En Al Rojo Vivo, Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense, ha analizado la sucesión de mensajes contradictorios en torno al petróleo, criticando la falta de coherencia en las advertencias lanzadas en los últimos días.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmaba el miércoles que, "con los datos que tenemos, no hay que estar muy preocupados", mientras que hoy el mensaje ha cambiado por completo: "preparémonos para lo peor".

Ante esta evolución, Sebastián reclama claridad institucional: "Tienen que aclararse con el mensaje, no solo el Gobierno español, sino también la Unión Europea y la Comisión Europea. No podemos hablar de políticas de ahorro y retirarlas días después, ni advertir de riesgos de suministro sin tomar medidas".

El economista se ha mostrado especialmente crítico con las recomendaciones lanzadas sobre el transporte aéreo: "Decir que se compren ya billetes de avión por si suben los precios es un sinsentido", afirma.

Y añade: "Si existe un riesgo real de falta de queroseno y cancelación de vuelos, ¿cómo se puede recomendar comprar billetes? Nadie garantiza que se devuelva el dinero en caso de cancelación por causa de fuerza mayor".

Sebastián pide además que se aclare quién asumiría los costes en caso de cancelaciones: "Es lo mínimo que se debería explicar antes de lanzar mensajes que afectan directamente a los consumidores".

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