Miguel Ángel Campos reta al juez Hurtado: "Si él cree que mentí, que haga lo que tiene que hacer"

Miguel Ángel Campos es uno de los periodistas que prestó declaración por el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, en Al Rojo Vivo, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de proponer finalmente juzgar a García Ortiz por revelación de secretos en la causa abierta por la supuesta filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía un pacto con la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales.

"Los indicios en los que se basa para desestimar la declaración de periodistas son poco fiables", ha asegurado, analizando lo que ha recogido en el auto sobre el testimonio que él mismo dio.

El periodista ha indicado que el magistrado se basa en que fuentes jurídicas solo pueden ser el abogado del novio de Ayuso o el fiscal general, para probar que fue García Ortiz quien filtró el correo. Sin embargo, él ha dejado claro que esto es totalmente falso.

"La cadena de custodia se rompió desde el inicio", ha asegurado, explicando que hay decenas de fiscales y funcionarios que lo tenían. "Hay muchas personas que disponía del correo. Inferir en que solo pudo ser el fiscal general es falso", ha recalcado.

Además, ha indicado que el juez Hurtado recoge que él llamó a García Ortiz, señalando que se le olvida decir que "duró cuatro segundos y fue una llamada perdida". "Le falta decir que no hablé con él", ha recalcado.

De esta forma, ha destacado que este debería ser un indicio para exculpar al fiscal general, criticando que lo haya utilizado para todo lo contrario.

Tras conocer todo esto, Miguel Ángel Campos ha retado al juez Hurtado a que le impute si cree que mintió en su declaración. "Si cree que mentí, tiene la obligación de trasladar la causa a los juzgados de Plaza de Castilla para que ordenen mi procesamiento por falso testimonio", ha señalado.

Sin embargo, ha explicado que cree que él no hace esto porque no tiene ninguna prueba "que sostenga lo que afirma". "Al juzgado no le quedaría más remedio que archivarlo y eso querría decir que he dicho la verdad", ha destacado, incidiendo en que esto provocaría que todo el relato del magistrado se "caiga".