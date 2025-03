Miguel Ángel Campos, tras el auto de la DANA: "La jueza tiene claro que la responsable es la Generalitat, que avisó tarde y mal"

El periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, explica por qué la juez Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que instruye la investigación de la DANA, ha sido muy clara y contundente en su auto. Ha cuestionado el envío de las alertas a los móviles, recordando la información que ofrecían en tiempo real los medios de comunicación y ha señalado, así, que no supieron interpretar la información de la que disponían.

"Lo tiene muy claro por una serie de razones elementales", señala Campos. "La jueza se pregunta por qué murió la gente y llega a la conclusión, después de tomar declaraciones a las víctimas y de toda la información recabada, que lo hicieron por la falta de previsión, porque la alerta llegó muy tarde".

La jueza atribuye la responsabilidad a la Generalitat porque "se estudia minuciosamente la ley, tanto la ley de Protección Civil como la Ley de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que establece que el mando único lo tenía la Generalitat y era su responsabilidad la gestión de esa emergencia, y la de alertar a la población, cosa que no hizo".

También, y por otro lado, el periodista explica que "la jueza descarta cualquier responsabilidad a otros organismos", después de recoger toda la información de las víctimas, de la AEMET, de los mensajes al 112 y de la CHJ, que le ha explicado cómo fue informando a lo largo de todo el día 29 de octubre de la situación de la presa de Forata y el barranco del Poyo, y de cómo en las horas claves en l'Horta Sud, desde las 18 hasta las 19:30h, manda 13 avisos además de varios correos a la Generalitat.

"Con toda esta información, la jueza lo tiene muy claro: el responsable era la Generalitat que no avisó, no alertó y lo hizo tarde y mal a los ciudadanos. Y por eso se produjeron la mayor parte de las muertes", finaliza Camposo. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.