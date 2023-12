Mario Viciosa, periodista de 'Newtral.es', ha mandado en Al Rojo Vivo un mensaje tranquilizados sobre el COVID ante el repunte de casos en España. Así, Viciosa ha señalado que, en estos momentos, "el foco de la preocupación está en la gripe, sobre todo, en mayores e inmunodeprimidos", mientras que la actual variante COVID que se transmite "no es más grave".

"Tenemos que ver cómo se comporta la COVID, aunque la subvariante que ya es mayoritaria en España no es nueva. Está por llegar una hija, que tenemos que ver cómo se comporta, aunque sabemos que no es más grave, y los recientes estudios no muestran una mayor afinidad a los tejidos respiratorios", ha indicado el periodista, a lo que ha añadido que, por ese lado, "no debería darnos demasiada guerra".