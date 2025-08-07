Martínez-Vares, tajante sobre la polémica en Jumilla: "¿Qué les ocurre a estos patriotas de bandera que no ven más allá de su mundo reducido?"

El asesor político ha asegurado que España es un país "de acogida", destacando que es importante no permitir comportamientos racistas. "¿Qué les ocurre a estos cristianos de pandereta que persiguen al resto?".

Santiago Martínez-Vares ha reaccionado a la polémica decisión que han tomado PP y Vox en Jumillas, Murcia, donde han prohibido celebrar actos islámicos en espacios públicos.

El asesor político a destacado que tenemos un "problema grande" en el momento en el que un partido grande como el PP le compra "el marco mental" a uno pequeño, Vox. "No pueden permitirse este tipo de discursos, tienen que extirparlos", ha asegurado, destacando que los 'populares' deben intentar hacer pequeño al partido liderado por Santiago Abascal "gobernando".

"La única manera que tiene el PP de combatir las posturas extremistas de Vox es gobernando", ha reiterado, reconociendo que cree que es mejor perder la alcaldía que dejarte por el camino "tus principios".

Martínez-Vares ha preguntado, además, quién recoge el vino y los frutales en Jumillas, destacando que este lugar no podría tener el producto interior bruto que tiene si no fuese por la mano de obra de los que vienen de fuera.

De esta forma, teniendo en cuenta que no se han producido problemas en años y se ha respetado la Constitución, se pregunta qué les ocurre a estos cristianos "de pandereta" que persiguen al resto. "¿Qué les ocurre a estos patriotas de bandera que no piensan más allá de su mundo reducido?", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que España "no es un país racista" y que no debemos permitir ningún tipo de comportamiento de este tipo.