Martínez-Vares, tras la negativa de los brigadistas a saludar al presidente de CyL: "Esto demuestra que Mañueco no estaba donde debía estar"

El asesor político Santiago Martínez-Vares analiza en este vídeo la imagen de los brigadistas negando el saludo a Mañueco, presidente de Castilla y León. En el vídeo, todos los detalles.

El asesor político Santiago Martínez-Vares asegura que "a los dirigentes políticos se les va a medir por cómo han actuado" en la gestión de los incendios que se han sucedido (algunos aún están activos) en diferentes zonas de España, especialmente en Extremadura, Galicia y, sobre todo, en Castilla y León.

"Cada uno ha actuado de una forma", afirma Martínez-Vares, y la imagen de los brigadistas negando el saludo a Mañueco, presidente de Castilla y León, "demuestra que Mañueco no estaba donde debía estar y que no se ha hecho el trabajo suficiente en prevención ni en el trabajo con los brigadistas para que la lucha contra el fuego fuera óptima".

Por otro lado, el asesor político quiere lanzar una reflexión sobre la visita de los reyes a las zonas afectadas por los fuegos. Este miércoles estuvieron en Castilla y León, el jueves en Galicia y el viernes estarán en Extremadura.

"Esa visita tiene una doble vertiente: una, mostrar la solidaridad y, dos, vender que hay que estar visitando esas tierras, que hay que estar con la gente", asegura Martínez-Vares, preguntándose a su vez "por qué Sánchez no puede acudir junto a los reyes". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.