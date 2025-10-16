Martínez-Varés, sobre Koldo tras su tenso momento con la prensa: "Exige un comportamiento ejemplar alguien que hablaba de txistorras, soles y folios"

El consultor político Santiago Martínez-Varés reacciona al tenso momento que ha vivido el exasesor de Ábalos con los periodistas antes de su declaración en el Supremo. En el vídeo, todos los detalles.

Antes de declarar ante el juez Leopoldo Puente en el Supremo, Koldo García ha vivido un tenso momento con los periodistas a los que pedía respeto y que no le "agrediesen". Los nervios del exasesor estaban a flor de piel ante su testifical que finalmente, al igual que el exministro de Transportes, se ha acogido a su derecho a no declarar.

"Exige un comportamiento ejemplar de no sé qué a los periodistas alguien que hablaba de txistorras, de soles y de folios con el exministro o el señor Aldama", destaca el consultor político, Santiago Martínez-Varés, tras ver las imágenes de este tenso momento del que fuera asesor de Ábalos.

"Tiene un problema importantísimo", señala el consultor, y estamos viendo además, añade, que "la estrategia jurídica de ambos estamos viendo que es la misma y probablemente también Koldo quede hoy en libertad pero con el semáforo en ámbar, como el de Ábalos", remata el consultor político, acertando por tanto su pronóstico ya que finalmente el juez le ha mantenido en libertad. En el vídeo podemos al completo su intervención.