Lluís Orriols señala que tenemos un Gobierno "en parálisis" y apunta a los socios: "Si crees que no debe caer, deja que funcione"

El politólogo ha destacado que es importante que si los socios de Gobierno no quieren que caiga porque "la alternativa es peor", deben dejarle que funcione y que tenga Presupuestos. "No hacen ni una cosa ni otra".

Lluís Orriols ha señalado que tenemos un Gobierno en "parálisis", apuntando a la responsabilidad de los socios en que esto sea así. "La irresponsabilidad de la mayoría parlamentaria es muy grande", ha indicado, dejando claro que no solo hay que echarle la culpa al líder del Ejecutivo.

"Si no crees que debería caer porque la alternativa es peor, deja que el Gobierno funcione", ha pedido, explicando que también es responsabilidad de los socios que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante.

De esta forma, ha destacado que si, por el contrario, no creen que deba seguir gobernando Pedro Sánchez, lo que tendrían que hacer es tumbar los Presupuestos y decirle "que se vaya".

Sin embargo, ha criticado que al final no hacen "ni una cosa ni otra", recalcando que las responsabilidades sobre esta situación "van repartidas".

