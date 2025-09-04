Martínez-Vares, sobre el "no" de Feijóo a la apertura del Año Judicial: "Decide colocar al PP en una postura antisistema"

El asesor político ha opinado en Al Rojo Vivo que el jefe del Partido Popular debería haber asistido al evento: "Cuando tu adversario se equivoca no lo distraigas, déjalo que siga equivocándose".

La apertura del Año Judicial ha dado mucho de qué hablar y es que contó con algunas ausencias, como la del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, sostiene que "la apertura del año era un problema en sí mismo para este Gobierno": "El presidente 'popular' en vez de ser un representante de un partido político de Estado y de Gobierno decide colocar a su partido en una postura antisistema".

"Con su no presencia está haciéndole un feo al Poder Judicial y a la Casa Real", añade. Para Martínez-Vares, esta es una "jugada perdedora": "Solo se puede gobernar desde posiciones centradas, la gente se quedará siempre con la copia. El PP se equivoca cuando se coloca en opiniones ultras".