Martínez Vares: "Da tristeza ver al rey Juan Carlos habiendo pisoteado su legado, cuando en el 23-F fue clave para que el golpe de Estado fracasara"

El analista considera que la desclasificación de los documentos del 23F llega tarde y con un efecto muy limitado: "La gran expectación del parto de los montes de la desclasificación del 23F nos ha dejado exactamente en el mismo punto en el que estábamos".

Santiago Martínez Vares, CEO de 'Rebellious World', considera que la desclasificación de los documentos del 23F llega tarde y con un efecto muy limitado. A su juicio, la enorme expectación generada no se ha traducido en revelaciones sustanciales: "La montaña parió un ratón. La gran expectación del parto de los montes de la desclasificación del 23F nos ha dejado exactamente en el mismo punto en el que estábamos".

No obstante, Martínez Vares destaca un elemento fundamental que no debe pasarse por alto: "Hay que aplaudir, y mucho, el buen periodismo que se hizo entonces, porque el relato de lo ocurrido es muy veraz". En su opinión, los documentos conocidos ahora no hacen sino reforzar la credibilidad del trabajo informativo realizado en su momento.

Desde ahí, su reflexión se vuelve más amarga: "Da mucha pena ver al rey Juan Carlos I habiendo pisoteado su propio legado". Y añade: "Después de la desclasificación de los papeles de ayer —bienvenida sea— Juan Carlos I queda confirmado como una pieza clave para que el golpe de Estado fracasara".

Precisamente por eso, concluye, "da todavía más pena comprobar cómo otros comportamientos posteriores fueron tan ruines".

Para terminar, Martínez Vares subraya una coincidencia cargada de simbolismo: "El destino quiso que ayer se apagara la vida de la persona que protagonizó uno de los momentos más tristes de nuestra democracia, un episodio que quedará grabado para siempre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.