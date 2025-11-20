Martínez Vares, sobre las declaraciones de Catalá: "Es gravísimo que la alcaldesa de Valencia diga que una dictadura tuvo partes positivas"

El consultor político Santiago Martínez-Vares critica y analiza las palabras que la alcaldesa de Valencia ha sostenido sobre la dictadura franquista. En el vídeo, los detalles.

En el día en que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, María José Catalá, alcaldesa de Valencia (PP) y la favorita de Génova para sustituir a Carlos Mazón en la Generalitat (finalmente el candidato ha sido el favorito del PP valenciano y número dos de Mazón, Pérez Llorca), ha evitado condenar la dictadura franquista, señalando, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, que fue una etapa con lados "positivos y negativos"

Catalá ha destacado que ella "respeta todas las etapas de la historia" de España, insistiendo en que en la dictadura se hicieron cosas "beneficiosas", poniendo como ejemplo las "infraestructuras". Unas declaraciones que el asesor político Santiago Martínez-Vares no entiende y no encuentra "ninguna lógica" a estas declaraciones.

"Es gravísimo que una alcaldesa votada por los ciudadanos de Valencia diga que una dictadura tuvo partes positivas. Se entiende muy mal. Soy incapaz de entenderlo porque además es alguien que ha nacido en mitad de la Transición, ya en los años 80, y no sé qué puede tener de bueno la dictadura para ella", afirma contundente Martínez-Vares.

Otra cosa es que estas declaraciones, afirma el consultor político, correspondan a una "jugada táctica" y "lo que nos preocupe es el apoyo de Vox": "Ser rehén de Vox es el mayor error del PP y todo empezó con Carlos Mazón y su pacto en Valencia [en 2023]", concluye Martínez-Vares. En el vídeo podemos ver al completo su opinión, así como un extracto de estas declaraciones de Catalá.

