La periodista Marta García Aller analiza en Al Rojo Vivo el desafortunado comentario de Esteban González Pons sobre el Tribunal Constitucional: "Es el cáncer del Estado de derecho", aseguraba el vicesecretario de Acción Institucional del PP, por el que luego se disculpó por usar esta palabra.

Sin duda, afirma la periodista, "el PP se metió en un berenjenal muy lamentable cuestionando al TC de esa forma, no solo por las formas sino por el fondo: por la idea de no aceptar la validez del árbitro que tiene que determinar si es o no constitucional la amnistía. Se precipita el Gobierno cuando asegura que el texto que ha hecho es constitucional y el PP en decir lo contrario. Será el TC quién lo decida".

No obstante, añade García Aller que "escuchando las declaraciones de Alberto Nuñez Feijóo y escuchando las de Emiliano García-Page (dijo que el PSOE estaba en el extrarradio de la Constitución) da la sensación de que Page hace mejor oposición a Pedro Sánchez que Feijóo".