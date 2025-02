Marta García Aller señala la "paradoja" de Abascal: "La facilidad con la que usa la palabra dictadura, pero cuando tiene que llamar así a la de Franco no le sale"

La periodista Marta García Aller, periodista de El Confidencial y analista de Al Rojo Vivo, analiza lo que está haciendo Santiago Abascal con su apoyo a Donald Trump. De hecho el líder de Vox ha amenazado al PP con no aprobarles los presupuestos en las autonomías donde gobiernan juntos, si no rompen con Europa, es decir, si no rompen con los pactos socialistas de Bruselas.

"Está haciendo unos juegos de palabras para ver si así tapa sus contradicciones, pero creo que no le va a funcionar, sobre todo habiendo hecho defensa de lo español y de los agricultores, que son dos cosas que, con Trump en la Casa Blanca, se están viendo amenazadas", afirma García Aller, haciendo alusión a algunas de las medidas que el presidente de los EEUU ha tomado como eliminar la página web de la Casa Blanca en español o los posibles aranceles.

Por otro lado, García Aller quiere remarcar que no deja de ser sorprender cómo Abascal usa la palabra "dictadura" para según qué cosas. "No deja de ser paradójica la facilidad con la que Santiago Abascal utiliza la palabra 'dictadura' para hablar de lo que él llama 'dictadura verde', 'dictadura woke' o 'dictadura LGTBI', y luego, cuando tiene que llamar dictadura a la de Franco, no le sale", finaliza. En el vídeo podemos ver su intervención completa.

