Marta García Aller: "Puigdemont logra un protagonismo que en la política catalana no tiene"

La periodista analiza el encuentro entre Illa y Puigdemont y subraya un detalle clave: "En política, quién se desplaza importa. Que el president de la Generalitat viaje a otro país a ver a alguien no es del todo habitual".

Marta García Aller se suma al debate de Al Rojo Vivo sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, destacando tanto la dimensión judicial como la política del encuentro. La periodista recuerda que, aunque Puigdemont puede regresar a España, lo haría enfrentándose a los mismos cargos que otros miembros de su partido y de Esquerra sí han asumido: "Puigdemont puede venir cuando quiera, pero tiene que responder ante la justicia, como lo han hecho otros compañeros suyos".

En cuanto a quién se beneficia de la reunión, García Aller es clara: "El gran beneficiado es Sánchez. Illa, para su Govern, no parece sacar mucho rédito, y Puigdemont logra un protagonismo que en la política catalana no tenía".

La periodista también señala el efecto simbólico de la imagen que se difundió: "Lo que ha hecho destacar a Puigdemont es precisamente esta foto: el president de la Generalitat yendo a verlo a Bruselas. En política, quién se desplaza importa. Aquí hay cuestiones penales de por medio, pero que el president de la Generalitat viaje a otro país a ver a alguien no es del todo habitual".