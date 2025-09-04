Montesinos revela que Feijóo no será el único del PP en dar plantón al acto de apertura del Año Judicial: "Ni el Senado, ni Ayuso, ni Almeida estarán"

Además del líder del PP, que ya ha confirmado que no acudirá a la apertura del Año Judicial porque no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal general del Estado, otros líderes y representantes 'populares' tampoco lo harán. En el vídeo podemos ver la información del periodista.

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que no acudirá a la apertura del Año Judicial porque no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal general, Álvaro García Ortiz, frente al rey Felipe VI. Una decisión que no está teniendo ningún tipo de reproche en sus filas.

Es más, según informa el periodista y adjunto a la directora de 'Artículo 14', Pablo Montesinos, "no solo el PP como formación política no va a estar representado, pues lo que hacía el CGPJ era invitar a Feijoo, en calidad de jefe de la oposición, tampoco va a haber ningún representante de la dirección del partido, pero ahora hay un salto cualitativo al no haber ningún representante del Senado. Pedro Rollán, presidente de la Cámara Alta, no estará tampoco.

Según Montesinos, desde el equipo de Rollán alegan motivos personales y no hacen ninguna mención al fiscal general del Estado. Por tanto, insiste Montesinos, hay un salto cualitativo porque ya estamos hablando de una institución del Estado que es el Senado", y tampoco, remata Montesinos, van a estar los máximos representantes de Madrid: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. En el vídeo podemos ver completa su intervención.