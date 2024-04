Marta García Aller ha destacado que la limitación de los precios de la vivienda "no es una varita mágica" que vaya a acabar con el problema que existe en España. La periodista ha destacado que, si no aumenta la oferta, esto no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda que existe.

"Son muchas las medidas que se tendrían que tomar", ha recalcado, asegurando que es necesario que todas estén muy "coordinadas" entre ellas.

Además, ha explicado que el problema de acceso a la vivienda actual no se entiende sin "el milagro económico que se nos vendió en los 90". De esta forma, ha destacado que la vivienda se ha concentrado en "generaciones muy concretas", que son aquellas que pudieron acceder al mercado en los años 90 y 2000.

"Es un espejismo que España sea un país de propietarios", ha asegurado, destacando que este es un país de propietarios "mayores de 45 años". "La gente que tiene menos edad tiene mucho más complicado acceder a una vivienda que la gente que tenía 20 años hace 20", ha señalado.