Marta García Aller contra Mazón: "Si no es capaz de aportar diligencia que se retire y que deje a quien lo sepa hacer"

La periodista ha lanzado interrogantes ante la pésima gestión de Mazón: "¿Cómo puede ser que no sea el propio Govern el que visite a esas víctimas? ¿Tienen que ir ellas por turnos porque las ayudas de reconstrucción no llegan?".

"Es lamentable escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana escudarse en la discreción para justificar que todavía no ha recibido a las víctimas". Con estas palabras, la periodista Marta García Aller, de El Confidencial, ha criticado la actitud de Carlos Mazón frente a las personas afectadas por la DANA.

García Aller ha recordado que Mazón "no se ha movilizado hasta que las víctimas fueron recibidas en Bruselas por las instituciones europeas y más tarde por el presidente Sánchez". Y se pregunta por qué la Generalitat no ha sido proactiva desde el primer momento: "Él vino a decir que atendía a quien le llamara, pero ¿cómo puede ser que no sea el propio Govern el que visite a esas víctimas sin esperar una invitación?".

Según la periodista, el argumento de la discreción no es suficiente: "Ahora dice que lo está haciendo, pero sin dar explicaciones. ¿Tienen que llamarle una a una las miles de personas que siguen con problemas de movilidad, sin poder entrar ni salir de sus edificios porque los ascensores aún no funcionan? ¿Tienen que ir por turnos porque las ayudas de reconstrucción no llegan?".

García Aller ha sido tajante al calificar la gestión de la tragedia como "vergonzosa". Y añadió: "Fueron negligentes en la prevención, fueron negligentes en la gestión, y siguen siendo negligentes en atender las necesidades para recobrar la normalidad después de aquella tragedia que le cobro la vida a más de 200 personas".

En vez de estar echandose los trastos entre las administraciones, ha reprochado la periodista, lo que el president de la Generalitat debería hacer es "mostrarse más humilde por todolo que no ha hecho". Y por último, ha lanzado: "Si no es capaz aportar diligencia que se retire y que deje a quien lo sepa hacer".