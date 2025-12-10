Marta García Aller: "El 'y tú más' no sirve para tranquilizar a las mujeres en los casos de acoso"

La periodista ha analizado la intervención de Pedro Sánchez en la sesión de control, en la que respondió a Feijóo por el caso Salazar y cargó contra la alianza del PP con Vox.

Marta García Aller ha analizado la reacción de Pedro Sánchez en la sesión de control por el caso Salazar y ha resaltado que hay constancia de "suficientes errores" en la aplicación de los protocolos. Ha subrayado que, de no haber sido por la información publicada por elDiario.es la semana pasada, "las denuncias de hace cinco meses seguirían en un cajón".

Aunque el presidente del Gobierno ha pedido perdón, García Aller ha remarcado la contradicción con el mensaje lanzado días antes por la portavoz del Ejecutivo, que aseguró que "todo había funcionado perfectamente".

Por ello, advirtió de que intentar responder a este asunto recurriendo a casos del PP no resulta efectivo. "El y tú más en los casos de acoso no sirve para tranquilizar a las mujeres", ha concluido.

