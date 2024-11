La periodista de El Confidencial, Marta García Aller analiza la victoria de Donald Trump en las elecciones de los EEUU, que volverá a la Casa Blanca cuatro años después. Su duelo político y electoral con la candidata de los demócratas y actual vicepresidenta de los EEUU, Kamala Harris, ha sido muy parejo en las encuestas, pero no ha sido así, finalmente en la realidad, y Trump ha ganado con claridad.

"La buena noticia es que Trump es que no va aponer el peligro la democracia negándose a aceptar su derrota [al no aceptar los resultados electorales], pero la mala noticia es que puede poner en peligro la democracia con su victoria, porque durante su campaña electoral no se ha molestado en ocultar sus propuestas autoritarias que ponen en peligro la separación de poderes y va a tener más poder que nunca", afirma la periodista.

De este modo y tal como aclara García Aller, "si Trump como ha dicho en su discurso, cumple lo prometido, sí puede poner en peligro la democracia, otra cosa es que no le dejan cumplirlo o se la imponga la realidad, pero si él cumple sus promesas electorales, a nadie le ha ocultado que lo que quiere hacer entra en colisión con la separación de poderes y con el respecto al estado de derecho. Es más, está siendo procesado por un intento de asalto al Capitolino". En el vídeo, al completo su intervención.