Marta García Aller: "No es creíble que todo lo que no funciona en este país sea culpa de las autonomías, ni que la falta de mayoría de Sánchez sea culpa de los demás"

La periodista hace un repaso de la sesión del Congreso marcada por el nuevo choque entre Sánchez y Feijóo, cuestionando el relato del Gobierno sobre la falta de apoyos parlamentarios y denunciando el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

La periodista Marta García Aller ha analizado la sesión del Congreso marcada por el nuevo choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Tiene lógica que en el Congreso de los Diputados se hable de políticas públicas, no solo de los políticos y de los problemas que generan, sino de lo que quieren hacer para gobernarnos".

Respecto a la postura de Sánchez, que ante la presión de la oposición por las presuntas irregularidades en su entorno centró sus ataques en PP y Vox, la periodista ha comentado: "Cuando busca oxígeno ante las investigaciones por corrupción y los casos que le rodean —que Feijóo hace bien en recordar—, resulta poco creíble que todo lo que no funciona en este país sea culpa de las comunidades autónomas".

También ha cuestionado el relato del Gobierno sobre la falta de apoyos parlamentarios: "Tampoco es convincente que la culpa de no poder aprobar leyes sea de los demás y no de quien no consigue reunir los apoyos necesarios para sacar adelante sus reformas legislativas".

Por último, García Aller ha remarcado el retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado: "Sigue prometiendo que los presentará, pero ya estamos a 12 de noviembre y no hay rastro de ellos".

