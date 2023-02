Un año después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, de la ciudad Mariúpol tan solo queda "un enorme cementerio". Así la describe la periodista de origen ucraniano Margaryta Yakovenko, que explica en Al Rojo Vivo cómo, tras 80 días en los que "estuvo bombardeada constantemente", Mariúpol es hoy es una "ciudad en ruinas" y prácticamente "borrada".

"Lo que hay ahí ya no son edificios donde vive la gente, sino es un cementerio improvisado en casi cualquier parque, en cualquier calle donde haya un poco de tierra", relata la escritora, que afirma que "el centro de la ciudad no existe": "No hay absolutamente nada allí", insiste.

Tras la ocupación, detalla Yakovenko, allí rige "la ley del soldado ruso que ha tomado esa tierra" y que "impone sus leyes arbitrarias día tras día". Además, hay que "hacer cola para conseguir cualquier tipo de alimento", "las comunicaciones van y vienen" y "no siempre hay luz".

Una ciudad, incide la periodista, en al que "sabes que tus vecinos está muertos, están enterrados o están sus cuerpos en sótanos de edificios que han sido destruidos que nunca pudieron salir a la superficie siquiera". Entretanto, denuncia, los rusos "están construyendo encima de toda esa ciudad, encima de todos esos muertos, encima de los huesos de los ucranianos que siguen ahí enterrados".

Puedes escuchar su desgarrador relato de la realidad que hoy se vive en Mariúpol en el vídeo que ilustra estas líneas.