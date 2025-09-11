Mario Saavedra, sobre la muerte de Charlie Kirk en EEUU: "Parece que ha sido un asesinato político"

El periodista Mario Saavedra analiza el panorama político en EEUU tras el asesinato del activista 'trumpista' Charlie Kirk. En el vídeo, todos los detalles.

"Parece que ha sido un asesinato político", afirma Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista de internacional de 'El Periódico' de la muerte del activista 'trumpista' Charlie Kirk tras un disparo que recibió en el cuello en un campus universitario de Utah; un asesinato que el mismo Donald Trump, presidente de los EEUU ha vinculado con la "izquierda radical".

Según cuenta Saavedra, el periodista estrella de la Fox, este miércoles comenzó a decir en televisión que iban a por ellos, a por la gente de derechas, que les querían matar y que esto es una guerra y que había que defenderse: "Efectivamente, el tono lo han elevado mucho".

Por otro lado, señala Saavedra que "el diario The New York Times ha expresado en un editorial de su consejo editorial que lamenta este asesinato y ha recordado la violencia política del último año en el país: dos políticas de Minnesota asesinados, otros dos tiroteados...".

Y además, "todo está ocurriendo en un país en el que hay más armas que personas, donde se está imponiendo un sistema autoritario y lo natural es que haya enfrentamientos y choques sociales sangrientos y asesinatos como este o a manos de la policía. Todo esto lo vamos a ver en los últimos años", finaliza el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.