Belén Carreño, tras no haber salido adelante la reducción de la jornada laboral: "Este es el principal problema del Gobierno y no es el fiscal o Begoña Gómez"

La periodista Belén Carreño analiza en Al Rojo Vivo la derrota parlamentaria que sufrió este miércoles el Gobierno al no salir adelante, por culpa de PP, Vox y Junts, la reducción de la jornada laboral.

El Gobierno de España recibió este miércoles un duro golpe al no salir adelante la reducción de la jornada laboral, por el voto en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya. Los trabajadores se quedarán, por tanto, sin 15 días extras de descanso al año.

La periodista económica Belén Carreño señala que precisamente es "este el problema que tiene el Gobierno, muy por encima del fiscal general del Estado, de la esposa del presidente, Begoña Gómez, o del hermano... Y es que 'a perro flaco, todos son pulgas' y el Gobierno es extremadamente débil porque depende de un partido que es de derechas (Junts). Hacer políticas públicas es muy complicado

"Y de esa debilidad se aprovecha todo lo demás... En esa debilidad se apalanca Junts, PP o Vox", finaliza Carreño. En el vídeo, podemos ver con detalle su intervención.