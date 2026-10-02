Junqueras evita responder sobre un posible adelanto electoral: "Le corresponde a Sánchez convocarlas"

¿Qué ha dicho? El líder de ERC ha evitado responder, señalando que si desde el Gobierno le hubiesen trasladado la intención de convocar elecciones, esa comunicación habría ido acompañada de una "petición de discreción".

Oriol Junqueras ha evitado confirmar la posibilidad de un adelanto electoral, señalando que esta decisión corresponde a Pedro Sánchez. Tras el fracaso de los decretos de vivienda, Sánchez consulta a su entorno sobre adelantar las elecciones, mientras miembros del Gobierno califican la situación de "insostenible". Junqueras no ha aclarado si el Ejecutivo le ha comunicado esta posibilidad, enfatizando que es competencia de Sánchez. Respecto a los decretos, Junqueras los considera "fatal" por no prosperar, aunque admite que eran mejorables y necesarios. Propone soluciones como la construcción y rehabilitación masiva de viviendas, defendiendo las propuestas de ERC.

Oriol Junqueras ha evitado responder a si es probable que se produzca un adelanto electoral. El líder de ERC ha señalado que esto es algo que le corresponde hacer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En las últimas horas, tras conocerse que los decretos de la vivienda no van a salir adelante, se ha dado a conocer que Sánchez está consultando a su entorno más cercano la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Miembros del Gobierno no descartan ningún escenario y reconocen que la situación es "insostenible" y que no se puede seguir así la legislatura. Pero es importante resaltar que Sánchez todavía no ha tomado ninguna decisión.

Al ser preguntado por esta información, Junqueras no ha querido aclarar si desde el Ejecutivo le han trasladado esta posibilidad. "Si nos lo hubiesen trasladado, habrían añadido una petición de discreción", ha indicado. De esta forma, tanto si lo han hecho como si no, ha recalcado que no podría decirlo. Un momento que ha aprovechado para recalcar que esto es algo que le corresponde a Sánchez.

En cuanto a la caída de los decretos, el líder de ERC ha indicado que le parece "fatal" que no salgan adelante. "Siempre hemos dicho que nosotros votaríamos que sí, aunque es evidente que son francamente muy mejorables", ha señalado.

De esta forma, ha recalcado que las familias y la sociedad necesitan soluciones, defendiendo que se debería apostar por las que propone ERC. Entre las medidas que ellos contemplan se encuentra "la construcción de vivienda y la rehabilitación masiva".

Junqueras ha indicado que, aunque él siempre ha reconocido que los decretos le parecían insuficientes y que no mejoraban el problema, considera que eran necesarios porque contribuían a solucionarlo y "son necesarios".

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