Montesinos, sobre un posible adelanto electoral: "Hay un ambiente de adelanto electoral; son ministros del Gobierno los que lo están diciendo"

El periodista asegura que el escenario político ha cambiado en las últimas horas y apunta a un posible adelanto electoral tras las declaraciones de miembros del Gobierno y dirigentes socialistas.

En Al Rojo Vivo, el periodista Pablo Montesinos ha respondido a una de las grandes preguntas que sobrevuelan la política española:si puede producirse un adelanto electoral.

"Algo se está moviendo. Yo creo que estamos en horas decisivas de la legislatura", ha afirmado Montesinos, que ha destacado que, por primera vez, la posibilidad de elecciones anticipadas no se limita a rumores o análisis periodísticos.

El periodista ha asegurado que varios miembros del Gobierno han admitido que, si los dos decretos son rechazados en el Congreso, podría producirse un adelanto electoral. Según ha explicado, también habría dirigentes socialistas que contemplan ese escenario.

"Esta mañana ha habido miembros del Gobierno de España que, ante la pregunta de si estos dos decretos son tumbados, puede haber adelanto electoral, y la respuesta ha sido sí", ha señalado.

Montesinos también ha apuntado a los movimientos dentro del PSOE y ha mencionado expresamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre los dirigentes territoriales que estarían siguiendo con atención la situación.

"Hay un ambiente de adelanto electoral", ha resumido.

En cualquier caso, ha recordado que la decisión corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez. "La última decisión la toma Pedro Sánchez. Eso es indiscutible. El botón rojo lo tiene el presidente", ha afirmado.

Para Montesinos, la diferencia respecto a los últimos días está en que la posibilidad de un adelanto ya no se plantea únicamente como una hipótesis periodística: "Algo ha cambiado con respecto a los últimos días. No son análisis periodísticos, no son ministros del Gobierno de España diciendo que puede haber adelanto electoral".

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