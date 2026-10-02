Duval: "La gente del Sindicato de Inquilinas me dice que estas movilizaciones van a continuar durante el mes de octubre"

La escritora destaca el "enfado mayúsculo" entre los manifestantes tras el rechazo de Junts a los decretos de vivienda y advierte de que el movimiento prepara nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas para frenar los desahucios.

Elizabeth Duval relata desde la movilización por la vivienda en Madrid la reacción de los manifestantes a la decisión de Junts de no respaldar ninguno de los dos decretos de vivienda. La confirmación de Miriam Nogueras ha provocado, según explica, "un enfado mayúsculo" y una "decepción enorme" entre quienes participan en las protestas.

La escritora y filósofa considera que, hasta ahora, parecía más probable que saliera adelante el decreto que incluía bonificaciones para caseros e inquilinos y que incorporaba algunas de las demandas planteadas por Junts. Sin embargo, la posición del partido independentista ha cambiado ese escenario.

"Se dio casi por descontado que el segundo iba a caer, pero que el primero era muy posible que llegara a aprobarse en el Congreso", señala Duval. Recuerda además que esta misma semana algunas tentativas de desahucio en Barcelona habían quedado aplazadas en aplicación de las medidas contempladas en el decreto.

A su juicio, la decisión de Junts tiene una consecuencia directa para las personas afectadas por esos procedimientos. "Lo que ha sucedido es que Junts, básicamente, lo que ha decidido es que esos desahucios que no se hicieron, ellos prefieren que se hagan", afirma.

La reacción en las movilizaciones, asegura, refleja el malestar con las instituciones y con la falta de respuestas ante el problema de la vivienda. "Yo veo aquí un enfado mayúsculo, una decepción enorme con las instituciones y la creencia de que quienes estén en el Congreso o quienes estén aquí al lado no hacen prácticamente nada por la gente", sostiene.

Duval también apunta a que las protestas no se limitarán necesariamente a la actual acampada. El Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones ya han convocado nuevas movilizaciones para este sábado y, según explica, el movimiento prepara nuevas acciones si no se adoptan medidas.

"Si esto continúa así, si no hay medidas y todo parece indicar que hoy Junts no va a cambiar de opinión, es directamente pedir la complicidad de otras organizaciones buscando una huelga general, buscando más movilizaciones", afirma.

Según Duval, desde el propio sindicato le trasladan que las protestas continuarán durante las próximas semanas. "Esto va a continuar, que continúa para adelante y que en este mes de octubre seguirán haciendo más cosas", asegura.

Para la escritora, el problema de la vivienda va mucho más allá de los casos extremos de desahucio y afecta cada vez a más personas. Habla de familias que se enfrentan a subidas inasumibles del alquiler, edificios adquiridos por fondos de inversión y viviendas que terminan destinadas a usos turísticos.

"Somos muchísima gente la que lo vivimos constantemente", explica. Pone como ejemplo el caso de un amigo cuyo edificio fue comprado por un fondo con la intención de convertirlo en apartamentos turísticos. La consecuencia, relata, puede ser una subida del alquiler del 50% o incluso del 70%, o directamente la pérdida de la vivienda si el propietario decide vender.

Duval considera que esta situación demuestra que la crisis residencial no afecta únicamente a quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. También alcanza a personas con empleos y recursos que, al terminar sus contratos, pueden encontrarse con alquileres que ya no pueden asumir.

Por eso, considera especialmente grave que el debate político no haya permitido avanzar en medidas para proteger a los inquilinos. "Ya no es lo que tiene que ver con los inquilinos o con el alquiler, sino directamente todo lo que tiene que ver con desahucios de personas vulnerables", apunta antes de cuestionar la posición de la derecha catalana: "Incluso a eso la derecha catalana ha dicho que no y que no quiere. Es una cosa completamente incomprensible".

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