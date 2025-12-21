María Llapart, sobre el batacazo del PSOE: "Hay miedo de que el partido se quede como un solar"

Los resultados que arrojen las elecciones en Extremadura darán cuenta de la herida que han dejado en el PSOE los escándalos por la corrupción y las denuncias de acoso dentro del partido.

Con más del 50% de los votos escrutados en Extremadura, el PSOE ha experimentado una significativa pérdida de 10 escaños respecto a las elecciones de 2023, cayendo de 28 a 18 escaños. Este resultado refleja las previsiones de las encuestas y ha sido calificado como un batacazo electoral. María Llapart ha señalado que los resultados finales medirán el impacto de los recientes casos de corrupción y acoso en el PSOE. En el especial de Al Rojo Vivo, la periodista destacó la preocupación y el miedo entre los cargos intermedios del partido sobre su futuro.

Con casi el 70% de votos escrutados en Extremadura, el PSOE ha perdido 10 escaños con respecto a los comicios de 2023. Ha pasado de 28 a 18, un batacazo electoral que concuerda con las previsiones de las encuestas, mientras que el PP ha subido un escaño (de 28 a 29).

Para María Llapart, los resultados finales de estas elecciones medirán "la profundidad de la herida que han generado en el PSOE todos los casos de corrupción y acoso que hemos vivido en los últimos meses".

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 94.44% Actualizado a las: 22:16 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.64% -9.8 % Votos contabilizados: 509,028 94.44% Abstenciones: 303,583 37.35% Votos en blanco: 5,861 1.17% Votos nulos: 10,014 1.96%

La periodista ha comentado en el especial de Al Rojo Vivo que entre los cargos intermedios del PSOE "hay preocupación" y "miedo" de que el camino al que se dirija el partido sea "quedarse como un solar".

