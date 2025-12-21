Ahora

Comienza el escrutinio de las elecciones en Extremadura con Vox y PP disparados en los sondeos

María Llapart, sobre el batacazo del PSOE: "Hay miedo de que el partido se quede como un solar"

Los resultados que arrojen las elecciones en Extremadura darán cuenta de la herida que han dejado en el PSOE los escándalos por la corrupción y las denuncias de acoso dentro del partido.

Con casi el 70% de votos escrutados en Extremadura, el PSOE ha perdido 10 escaños con respecto a los comicios de 2023. Ha pasado de 28 a 18, un batacazo electoral que concuerda con las previsiones de las encuestas, mientras que el PP ha subido un escaño (de 28 a 29).

Para María Llapart, los resultados finales de estas elecciones medirán "la profundidad de la herida que han generado en el PSOE todos los casos de corrupción y acoso que hemos vivido en los últimos meses".

      La periodista ha comentado en el especial de Al Rojo Vivo que entre los cargos intermedios del PSOE "hay preocupación" y "miedo" de que el camino al que se dirija el partido sea "quedarse como un solar".

