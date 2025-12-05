Manuel Cobo señala que Mazón se "equivocó", pero destaca: "El hecho de estar en una comida no cambia lo que ocurrió"

El diputado del Partido Popular asegura que lo ocurrido "no tiene nada que ver con lo que hizo el expresident": "El responsable no era él, al que se le puede criticar políticamente, pero la que tenía la responsabilidad era la consejera".

Más de un año después de la fatídica DANA que sacudió diferentes territorios del país, cebándose con la Comunidad Valenciana, el expresident Carlos Mazón sigue protagonizando polémicas sobre su gestión durante las horas en las que fallecieron 229 ciudadanos.

Las últimas informaciones sobre sus mensajes en Whatsapp vuelven a señalar al exjefe del Consell tras descubrirse que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, alertó a Mazón de que la situación se estaba complicando en Utiel antes de que este iniciara la larga comida en El Ventorro que le mantuvo ocupado aquella trágica tarde.

Tal y como explica Manuel Cobo, diputado del Partido Popular, en 'Al Rojo Vivo', "a las 15:00 (del 29 de octubre) ya se había pedido la intervención de la UME en Utiel": "Es decir, ya se toman decisiones": "Reitero que no tiene nada que ver lo que ocurrió con lo que hizo Mazón. Con independencia de que lo que hizo, no solamente no es adecuado sino que ha sido un error que le ha costado su carrera política. Pero su decisión de estar en una comida las horas que se ha dicho no cambia para nada lo que ocurrió en Valencia".

En referencia a la alerta en caso de emergencia, indica que esta "no existía a diferencia de lo que ocurre hoy": "Ahora, exagerando, en cuanto hay cuatro truenos se envía una alerta y antes no existía y hay antecedentes de alertas a las que no hicimos caso".

"La responsabilidad penal se va a fijar en la administración de Justicia y hay una responsabilidad en este momento que se está analizando. El responsable no era Mazón, al que se le puede criticar políticamente pero la que tenía la responsabilidad era la consejera", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.