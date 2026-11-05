Ana Fernández y Adrián Roma (Marlon) anuncian con una bonita canción que van a ser padres

La actriz de Los protegidos', Ana Fernández, y el vocalista de 'Marlon', Adrián Roma, han anunciado cantante en este bonito vídeo que van a ser padres por primera vez.

Ana Fernández y Adrián Roma han anunciado que van a ser padres por primera vez. La actriz de Los protegidos' y el vocalista de 'Marlon', protagonizan este bonito vídeo en el que abrazados y sentados en el suelo cantan una canción dedicada a su bebé con el mensaje de la letra por detrás.

"Quiero que sepas que estamos esperando aquí fuera", "aún no has llegado y ya te siento cerca" o "quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes", son una parte de la letra de la canción.

Tatiana Arús destaca que "es una forma muy original y bonita": "Va a ser un buen regalo para cuando el pequeño o la pequeña nazca". Algo con lo que Alfonso Arús está de acuerdo y añade que él "lo haría en forma de karaoke".

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