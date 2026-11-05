Ahora

¡Enhorabuena!

Ana Fernández y Adrián Roma (Marlon) anuncian con una bonita canción que van a ser padres

La actriz de Los protegidos', Ana Fernández, y el vocalista de 'Marlon', Adrián Roma, han anunciado cantante en este bonito vídeo que van a ser padres por primera vez.

Ana Fernández y Adrián Roma (Marlon) anuncian con una bonita canción que van a ser padres

Ana Fernández y Adrián Roma han anunciado que van a ser padres por primera vez. La actriz de Los protegidos' y el vocalista de 'Marlon', protagonizan este bonito vídeo en el que abrazados y sentados en el suelo cantan una canción dedicada a su bebé con el mensaje de la letra por detrás.

"Quiero que sepas que estamos esperando aquí fuera", "aún no has llegado y ya te siento cerca" o "quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes", son una parte de la letra de la canción.

Tatiana Arús destaca que "es una forma muy original y bonita": "Va a ser un buen regalo para cuando el pequeño o la pequeña nazca". Algo con lo que Alfonso Arús está de acuerdo y añade que él "lo haría en forma de karaoke".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene al exchófer de Sánchez en una nueva pieza separada del caso Koldo
  2. Milei exporta su 'show' a la Cumbre Iberoamericana y equipara el socialismo al fascismo delante de Sánchez
  3. Puente comunicó su dimisión a Sánchez con un mensaje en el que le pedía que no lo interpretara como una traición
  4. Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a 11 aviones con destinos europeos a realizar aterrizajes de emergencia
  5. El tsunami demócrata sigue arrasando a los republicanos: ganan 11 asientos en la Cámara de Representantes con el ojo puesto en Mississippi y Alaska
  6. Varios profesores se encierran en la sede de Educación en Madrid para exigir una reunión con la consejera