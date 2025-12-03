Maíllo pide al Consejo de Seguridad de la ONU reunirse tras las palabras de Trump: "Hay que meter a los criminales de guerra a juicio"

El contexto Donald Trump ha vuelto a agitar la amenaza de lanzar ataques por tierra en Venezuela, en plena escalada de tensión por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en aguas del Caribe.

Donald Trump ha intensificado sus amenazas al advertir sobre posibles ataques terrestres en Venezuela, en un contexto de creciente tensión por el despliegue militar en el Caribe. Además, ha extendido sus advertencias a Colombia, justificando los ataques estadounidenses a supuestas narcolanchas. Antonio Maíllo, en Al Rojo Vivo, considera estas acciones como una violación del derecho internacional y pide una respuesta contundente. Propone que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga y que Trump y su secretario de Estado sean llevados al tribunal internacional de La Haya, subrayando la necesidad de juzgar a los criminales de guerra.

Donald Trump continúa con sus amenazas. El presidente de Estados Unidos ha advertido que podría lanzar ataques por tierra en Venezuela, en plena escalada de tensión por el despliegue militar que mantiene en aguas del Caribe.

Una amenaza que el presidente ha extendido en las últimas horas también a Colombia, durante una reunión en la Casa Blanca en la que ha reivindicado los ataques que las fuerzas estadounidenses vienen perpetrando contra supuestas narcolanchas en la zona.

Antonio Maíllo ha destacado en Al Rojo Vivo que esto es una muestra más de la "violación del derecho internacional", señalando que se necesita una respuesta contundente. "Hablamos de decisiones que pueden tener consecuencias trágicas en la vida de la gente y geopolíticas", ha explicado.

Por tanto, ha defendido que cree que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que reunirse y tomar la iniciativa ante estas barbaridades. "Trump y su secretario de Estado tienen que acabar en el tribunal internacional de La Haya", ha indicado, recalcando que "hay que meter a los criminales de guerra a juicio y condenarlos".

De esta forma, ha dejado claro que esta sociedad no puede vivir "con matones al mando de potencias como la norteamericana" y al capricho de sus decisiones unilaterales.

