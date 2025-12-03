Juanma Lamet califica de "broma" que Sánchez diga que Ábalos era un "desconocido": "Está en prisión por lo político"

El periodista ha asegurado que Sánchez y Ábalos tenían una relación "estrecha" en la que se "llamaban" e incluso llegaron a "ir a una casa rural" juntos. "Decir eso es una cortina de humo para no hablar de la presunta corrupción".

Juanma Lamet ha confesado que le parece una "broma" que Pedro Sánchez hable de que José Luis Ábalos era para él un "desconocido" en lo personal, asegurando que ambos tenían una relación "estrecha".

"Se llamaban e incluso habían ido a una casa rural juntos", ha indicado. El periodista ha explicado que puede estar refiriéndose con estas palabras a que no sabía el alcance total de las andanzas personales de Ábalos con prostitutas. Sin embargo, ha dejado claro que esto "no es relevante".

Lamet ha recordado que el exministro está en prisión por lo público y no por lo privado. Por tanto, ha reconocido que cree que decir eso es una "cortina de humo" para no hablar del "presunto cohecho y la presunta corrupción que había detrás".

En cuanto a Ábalos, ha desvelado que tiene "muchos secretos" del presidente del Gobierno. "Él estaba en el núcleo duro de Sánchez", ha recalcado.

