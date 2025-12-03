La reacción de Maíllo tras las palabras de Sánchez sobre Ábalos: "Me sorprenden esos grados de desconocimiento"

El contexto El presidente del Gobierno se ha desmarcado de Ábalos y ha dicho que una cosa es que tuviera una confianza política en él y otra cosa es que, "desde el punto de vista personal, era un gran desconocido".

Pedro Sánchez se ha distanciado de José Luis Ábalos, afirmando que aunque confiaba políticamente en él, desde el punto de vista personal era un "gran desconocido". Antonio Maíllo, en Al Rojo Vivo, expresó sorpresa por este desconocimiento, subrayando la importancia de conocer bien al equipo político para poder delegar confianza. Maíllo destacó la responsabilidad de las elecciones personales, pero también elogió la "contundencia" de Sánchez al desmarcarse sin temor a repercusiones. Esto, según Maíllo, aporta credibilidad y tranquilidad, sugiriendo que Sánchez no estaba implicado. Para IU, la imputación del PSOE por financiación irregular sería una línea roja, ya que buscan un Gobierno transparente y no chantajeado.

Pedro Sánchez se ha desmarcado de José Luis Ábalos asegurando que una cosa es que tuviera una confianza política en él y otra cosa es que, desde el punto de vista personal, "era un gran desconocido".

Antonio Maíllo ha reaccionado a estas declaraciones en Al Rojo Vivo, destacando que cuando uno nombra a un secretario de Organización debe saber "muchas cosas de él". "Me sorprende ese grado de desconocimiento", ha admitido, dejando claro que cada uno es responsable de sus palabras.

Para el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), es de primero de política que uno conozca al equipo que le rodea para que pueda "legitimarte" y para que puedas delegar la confianza en el equipo. Por tanto, ha señalado que existe una "responsabilidad" por las personas a las que eliges.

Pese a esto, Maíllo ha confesado que cree que al presidente del Gobierno hay que agradecerle la "contundencia" con la que se ha desmarcado "sin miedo" a que puedan sacarle algo que pueda afectarle.

"Eso es una fuente de credibilidad y tranquilidad", ha explicado, señalando que, mientras no se demuestre lo contrario, esa posición de no sentirse condicionado demuestra que "no estaba implicado".

En cuanto a cuál sería la línea roja para IU, Antonio Maíllo ha asegurado que la pantalla del Gobierno actual cambiaría si imputan al PSOE por financiación irregular. "El Ejecutivo tiene que estar limpio, queremos un Gobierno que sea transparente y que no esté chantajeado por alguien", ha indicado.

