Maestre, contra la sentencia del fiscal: "Es fascinante que digan que le condenan reconociendo que el delito lo cometió él u otra persona"

El periodista Antonio Maestre reacciona a la sentencia del ya fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el video, los detalles.

Este 9 de diciembre hemos conocido la sentencia que condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo considera probado que éste filtró la confesión del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso Díaz Ayuso, porque no hay "alternativa razonable". Sin embargo, la sentencia señala también que pudo ser alguien de "su entorno inmediato" y "con su conocimiento".

La reacción del periodista y escritor Antonio Maestre se muestra bastante crítica con la sentencia: "Es impresionante". "La sentencia del Supremo dice que el delito lo ha cometido el fiscal u otra persona, pero condena al fiscal", señala Maestre, aludiendo concretamente a la página 137 de ese documento.

"Es fascinante que en una sentencia digan que condenan a una persona reconociendo que el delito lo cometió él u otra persona. A mí alguien me lo tiene que explicar ya no en términos jurídicos, sino metafísicos. Esto es, que alguien me explique cómo puede cometer el delito una persona u otra pero condenen solo a una. Porque sabes o no sabes quién ha cometido el delito", insiste y concluye Maestre.