Maestre señala la "vena trumpista" de Feijóo cuando ha hablado de prostíbulos: "Insinuar y manchar como lo ha hecho es algo sucio y rastrero"

Sobre este pleno extraordinario en el que Pedro Sánchez ha salido reforzado por sus socios, "lo único que me ha sorprendido un poco, en base a la previsión que llevaba sobre lo que iba a ocurrir, es la vena 'trumpista' de Feijóo", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre, haciendo alusión a la réplica en la que el líder del PP le ha dicho al presidente del Gobierno: "¿Pero con quién está viviendo? ¿De qué prostíbulos ha vivido?"

"Me extraña que alguien tenga tanta información sobre los usos y costumbres de sus adversarios cuando era alguien que decía no saber que el narcotraficante con el que veraneaba había sido detenido cinco años antes en la operación Nécora. Me llama la atención que tenga tanta información sobre sus adversarios y no sobre sus amistades", señala Maestre.

Esto es, según espeta el periodista: "Si de verdad sabes algo y tienes información, lo pones sobre la mesa. Porque si no, eso sí que es sucio y rastrero. Porque todos sabemos cuál era la relación de Feijóo con un narcotraficante porque es pública, notoria y además está fotografiada".

Pero si de verdad tienes información sobre otra persona, insiste Maestre, "la tienes que poner sobre la mesa y no insinuar. Igual que me parece indecente que se insinúen cosas de la relación, más allá de lo conocido, entre Feijóo y el narco. Lo que se sabe, se expone". Por lo tanto, "insinuar y manchar como ha hecho hoy Alberto Núñez Feijóo es sucio, rastrero y 'trumpista', algo que no nos sorprende a los que conocemos a Feijóo", concluye el periodista. En el vídeo, podemos ver completa su intervención.