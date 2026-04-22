Maestre responde a Juanma Moreno tras hablar de "arraigo" sobre el pacto entre PP y Vox: "Cinco veces pone prioridad nacional en el acuerdo"

El periodista ha dejado claro que la prioridad nacional es un "proyecto racista" sobre el que se ordena jurídicamente la desigualdad. "En este caso han elegido que sea por origen", ha destacado en Al Rojo Vivo.

Juanma Moreno se ha pronunciado sobre el pacto que han alcanzado PP y Vox en Extremadura, señalando que sus compañeros de partido le han explicado que el polémico punto acordado de prioridad nacional está "vinculado al arraigo personal con el territorio".

El presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido que le parece que este es un aspecto "fundamental", restando importancia a que otros quieran "sacar más jugo" y "levantar una polvadera".

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Antonio Maestre en Al Rojo Vivo reconociendo que entiende que quiera "echar balones fuera". Sin embargo, le ha recordado a Moreno que, por mucho que intenten hablar de "arraigo", en el acuerdo que hay firmado tanto por Vox como por el PP, pone "hasta cinco veces" el concepto prioridad nacional.

"Es un proyecto racista sobre el que se ordena jurídicamente la desigualdad. En este caso, han elegido que sea por origen", ha explicado, señalando que en otros lugares es, por ejemplo, por raza.

El periodista ha destacado que esto se parece mucho al concepto L'Évolué racista del Congo Belga, cuando los colonos belgas diferenciaban entre "los indígenas, los asimilados, y luego los blancos europeos".

"Ese es el proyecto que tiene Vox y que también está teniendo el PP", ha advertido, señalándole a Juanma Moreno que, si está en contra de este concepto, tendrá que decírselo a su partido.

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