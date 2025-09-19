Maestre, sobre los fallos en las pulseras antimaltrato: "Solo falta dirimir quién es el responsable"

El periodista señala contundente que "el hecho objetivo de todo esto es que algo no ha funcionado bien y que ello ha provocado que no se pueda saber si los maltratadores se acercaron o no a las personas a las que maltrataban". En el vídeo, los detalles de su exposición.

Sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, el periodista y escritorAntonio Maestreseñala que, más allá de las "excusas peregrinas de la ministra de Igualdad", hay un "reconocimiento", que es el siguiente: "Por los motivos que sea, no hubo acceso a los datos sobre los maltratadores que tuvieron un quebrantamiento de la condena, porque las pulseras, durante un tiempo que no sabemos ni en qué casos, no funcionaron ya que hubo una migración de datos de una empresa a otra".

De este modo, asegura Maestre que "el hecho objetivo es que algo no ha funcionado bien y que ello ha provocado que no se pueda saber si los maltratadores se acercaron o no a las personas a las que maltrataban". Por tanto, mantiene que "solo falta dirimir quién es el responsable".

Si ha sido Igualdad, continúa Maestre, por haber dado la concesión a una empresa sin validar si era capaz de llevar a cabo ese seguimiento de los datos, o si son las empresas las que no han sabido hacer su trabajo: "Es lo único que queda por dirimir, quién es el responsable", insiste, concluyendo que "la mala gestión del ministerio y las empresas ha provocado que no sepamos si las personas que maltrataban se pudieron o no acercar a las víctimas". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.