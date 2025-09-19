Los otros fallos en las pulseras antimaltrato que apunta la Fiscalía

Algunos de los fallos que recoge la Fiscalía en su Memoria de 2024 son, por ejemplo, los derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas.

El ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha explicado que el desajuste en el registro de los movimientos de cada agresor ya se ha solucionado y que fue algo "puntual" que duró solo unos meses, sin embargo, la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2024, menciona también otros fallos siguen manteniéndose.

En primer lugar, los fallos derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, algo fundamental para garantizar la seguridad de la víctima respecto a su agresor.

En segundo lugar, la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas, por ejemplo, esos pueblos de la 'España vaciada', en los que también hay casos de violencia de género y víctimas a las que proteger, sin embargo, este sistema registra, en esas zonas, fallos de cobertura.

El tercer problema sería el tiempo que tardan en trasladarse los técnicos de 'COMETA', el sistema que controla las pulseras, a esas áreas rurales; y el último fallo sería el costoso trabajo que les supone realizar un análisis y un cribado de las incidencias que reporta el propio centro informático, por ejemplo, alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión, para decidir qué hacer y si, finalmente, se formula o no la denuncia.

Son, por tanto, fallos que existen y que, al final, pueden provocar esos sobreseimientos o fallos absolutorios, según esta memoria de la Fiscalía.

*016, número contra la violencia de género