Maestre, sobre el discurso migratorio: "Vox sabe que el PP es un partido acomplejado que no tiene capacidad para marcar un discurso propio"

"Vox sabe que le va a marcar la agenda y que el PP va a hablar en sus mismos términos y de forma cada vez más acuciada", asegura el periodista Antonio Maestre, en Al Rojo Vivo, con respecto al discurso sobre la migración.

Tras criticar con contundencia las últimas declaraciones de Santiago Abascal sobre migración, el periodista y escritor Antonio Maestrerecuerda, en 'Al Rojo Vivo', cuando Vox rompió, en julio de 2024, sus acuerdos con el PP en las autonomías, a colación del reparto de los menores migrantes no acompañados.

A nivel político, y de acuerdo con los intereses del partido de ultraderecha, analiza Maestre, "fue ambicioso y acertado lo que hizo Vox". En primer lugar, sostiene el periodista, "porque al salirse de los Gobiernos, puede volver a venderse como 'outsider' algo que, por ejemplo, le favoreció mucho en la DANA".

Y en segundo lugar, continúa Maestre, porque "Vox sabe que el PP es un partido acomplejado que no tiene capacidad para marcar un discurso propio, alejado de estas barbaridades y del discurso de odio; sabe que le va a marcar la agenda y que el PP va a hablar en sus mismos términos y de una forma cada vez más acuciada: el discurso de Feijóo es el que hacía Vox hace dos años, y dos años más tarde hará el que hace Vox hoy". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

