Maestre, desconcertado ante el decreto anticrisis por la guerra: "La izquierda no puede defender una bajada generalizada de impuestos; pensaba que era un consenso básico"

El periodista y analista de Al Rojo Vivo se declara sorprendido por el decreto anticrisis: "Creía que era un consenso básico y ahora defendemos una bajada masiva de impuestos que reduce la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza".

"Estoy completamente desconcertado", ha asegurado el periodista Antonio Maestre al reaccionar al decreto anticrisis por la guerra de Irán y a las negociaciones dentro del Gobierno.

"Creo que había consensos básicos dentro de la izquierda sobre qué propuestas defender. Una medida que aumenta la desigualdad, que favorece a las rentas altas o que es regresiva, la izquierda no la puede defender. Y una bajada generalizada de impuestos, tampoco", ha señalado.

En esa línea, Maestre admite su sorpresa ante el rumbo adoptado: "Pensaba que eso era un consenso básico y ahora nos encontramos defendiendo un decreto, en el contexto de la guerra, con una bajada masiva de impuestos: IVA, especiales, hidrocarburos".

El periodista ha recordado además la experiencia reciente tras la guerra de Ucrania: "No hay un solo estudio serio sobre el descuento de los 20 céntimos que no concluyera lo mismo: que era una medida regresiva, que favorecía a las rentas altas, que reducía la recaudación y beneficiaba a los márgenes empresariales".

Por eso, considera que el nuevo planteamiento va incluso más allá: "Ahora no hacemos lo mismo, hacemos algo peor. Porque al bajar impuestos reduces aún más la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza, que es un principio básico de la teoría progresista".

Finalmente, ha sido contundente en su posicionamiento: "Ojalá se tumbe el decreto en lo relativo al IVA y salga adelante lo de vivienda. Yo soy de izquierdas y me da igual quién lo proponga: PSOE, Sumar o quien sea. Esto es política fiscal de derechas. Es lógico que el PP vote a favor".

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