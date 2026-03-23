Maestre critica la posición del PP en la guerra tras decir Tellado que Sánchez está en el lado "incorrecto": "¿Qué ha dicho el PP sobre ella? No lo sabemos"

El periodista Antonio Maestre asegura en este vídeo que no sabemos nada de la postura que tienen los 'populares' sobre la guerra de Irán: no han dicho que estén a favor de la guerra, pero critican la postura del Gobierno de Sánchez.

La polémica está servida y el periodista y escritor Antonio Maestre lo analiza en directo, en Al Rojo Vivo. El ministerio Exteriores de Israel le ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Guardia Revolucionaria mande misiles con las palabras de Pedro Sánchez, de que esta guerra es ilegal, así como con pegatinas con su cara.

El ministerio de Exteriores de Israel se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta oficial de X diciéndole lo siguiente: "El régimen de Irán te lo agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y contra el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles".

Como era de esperar, la respuesta del PP ha sido la de atacar a Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha afirmado en sus redes sociales, también en X, decía lo siguiente: "¿Sánchez, felicitado por Otegui, por Hamás y ahora por Irán? Si eso es cierto, es gravísimo. La irresponsabilidad del Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado".

Maestre analiza este mensaje de Irán y la reacción del PP: "Pedro Sánchez ha dicho que esta es una guerra ilegal e inhumana. Y eso es cierto". Por lo que, "si alguien cita y pone en un misil que Pedro Sánchez dice que esta es una guerra ilegal e inhumana, no deja de ser cierto porque lo ponga en ese misil", aclara Maestre, recordando que este Gobierno también ha criticado al régimen iraní.

Por tanto, insiste en que "lo que ha dicho Pedro Sánchez es algo que cae por su propio peso": Es decir, "el ataque a Irán viola el derecho internacional, es una guerra de agresión y está en contra de la Naciones Unidas. Lo diga, que lo diga. Si luego, Irán lo quiere poner en un misil por hacer labores propagandísticas, eso no cambia ni un ápice [lo que ha dicho Pedro Sanchez]", añade el periodista.

Por ello, y en lo que respecto al PP, asegura Maestre que realmente habría que preguntarle qué piensa de la guerra, dónde se posiciona: "Es cierto que el PP no ha dicho que está a favor de la guerra, pero es cierto que está criticando a Pedro Sánchez por posicionarse en contra de la guerra. Y yo sé lo que significa eso". Pero te compro", dice Maestre, dirigiéndose al periodista Pablo Montesinos, "que es cierto que el PP no ha dicho que está favor de la guerra. Pero ¿qué han dicho? Porque tampoco lo sabemos. Y es imposible que tú lo sepas porque no nos lo han dicho".

Por su lado, Montesinos responde: "Tienes toda la razón en que el PP tendría que ser nítido con respecto a la oposición a la guerra de Irak y creo que el PP se tiene que se tiene que posicionar con claridad". Pero cuando se dice Alberto Núñez Feijóo ha dicho que está a favor de la guerra, Montesinos destaca que eso no es cierto, "porque ha dicho todo lo contrario, que el PP está a favor de la desescalada", afirma, subrayando, no obstante, que esa "no es una respuesta nítida de posición internacional, pero eso no significa que el PP está a favor de la guerra", concluye Montesinos.

En el vídeo podemos ver al completo este debate. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.